الاعرجي: تاخر حسم منصب رئيس الوزراء قد تكون اداة لتنفيذ صفقة القرن !

2020/01/29 | 16:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حذر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الأربعاء، من استمرار القوى السياسية في فشل اختيار رئيس الوزراء الجديد، مؤكدا ان هذا قد تكون تبعاتها أداة لتنفيذ "صفقة القرن".

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