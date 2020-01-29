الخارجية: العراق يقف مع حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف

2020/01/29 | 16:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، الموقف الرسمي للعراق تجاه "صفقة القرن" التي اعلنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس في مؤتمر مشترك مع رئيس وزراء ما تسمى اسرائيل بنيامين نتنياهو في البيت الابيض.

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