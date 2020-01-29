غسان صابور - تحية إلى لينا بن مهني

2020/01/29 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور تحية إلى المناضلة الفكرية التونسية لينا بن مهني Lina Ben Mhenni والتي ناضلت وكتبت وصرخت ضد الرئيس المعزول بن علي..وحتى بعد من تابعوا زمام السلطة بعده..منذ فتوتها وشبابها..توفت من يومين عن عمر ناهز الستة وثلاثين عاما...بعد أن عاشت رمزا للاعتراض على الفساد والمظالم والعتمات السياسية...أحي نضالها..أحي كتاباتها واعتراضاتها وانتقاداتها..لجميع السياسات التي انتشرت بتونس ودول المغرب...وبالعال......

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