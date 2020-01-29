سمير عادل - الانتفاضة ومأزق الهوية لنصر الله وحزبه

2020/01/29 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل لا يجادل اي شخص يفكر بالحد الادنى بالقيمة الانسانية، بان دولة اسرائيل هي دولة ابارتايد، دولة عنصرية، دولة قائمة على الظلم القومي للفلسطينيين، دولة تمول جزء من ميزانيتها العسكرية وارهابها في المنطقة من الاستحواذ على فائض قيمة كبير من العمال الفلسطيين عبر فرض شروط عمل قاسية واجور لا تصل الى مصاف اجور العامل الاسرائيلي بسبب ذلك الظلم القومي وادامته بكل الاشكال.وان النضال من اجل انهاء ذلك الظلم وتشكي......

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