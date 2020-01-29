الزوراء يوجه ثاني ضرباته في ميركاتو الشتاء

2020/01/29 | 16:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي الزوراء الرياضي، تعاقده مع مهاجم نادي الكرخ محمود خليل، لتدعيم صفوف الفرؤق في الانتقالات الشتوية الجارية.وقال الناطق باسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى ، ان “نادي الزوراء اكمل اجراءات ضم مهاجم الكرخ محمود خليل لتمثيل الفريق في الموسم الحالي”.واوضح ان “خليل سيلعب للنوارس على سبيل

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