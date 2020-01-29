الميزانية العامة للدولة العراقية وغياب العدالة في التوزيع

2020/01/29 | 16:55 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس علي العلي قراءة حسابية في واردات العراق في المتحققة والمقدرة وفقا لقانون الميزانية العراقية المصدفة لعام 2019 وفقا لما ورد في تقارير وزارة المالية ووزارة النفط دون تعديل أو تطوير… قراءة حيادية تبين أين تذهب أموال العراق وكيف يتم التحايل على الشعب من خلال التسويف والمماطلة في عرض الحسابات الختامية على البرلمان وتقديم ميزانية […]

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