ترامب في ورطة بعد ظهور حصيلة جديدة عن ضربة عين الاسد

2020/01/29 | 16:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يصب اي اميركي، هكذا علقت السلطات الاميركية مباشرة عقب رد ايران القاسي على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما، باسته...

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