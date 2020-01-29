2020/01/29 | 16:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن استمرار كوادرها بإدامة وتأهيل مشاريع وخطوط الماء ضمن خطتها استعدادا لفصل الصيف المقبل.

وقالت الامانة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة ماء بغداد قامت بالمباشرة باعمال تاهيل وصيانة وإدامة واستبدال المتضرر من المضخات والخطوط والأقفال وأحواض الترسيب ضمن خطتها التي انطلقت مسبقاً استعدادا لفصل الصيف المقبل".

وأضاف البيان أن هذا الامر "شمل جميع مشاريع ومجمعات الماء وخزاناتها بالاضافة الى المختبرات التي تراقب وتتابع الماء المنتج في عموم العاصمة بغداد".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تصدر بياناً بشأن مشاريع وخطوط الماء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تصدر بياناً بشأن مشاريع وخطوط الماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).