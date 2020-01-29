2020/01/29 | 16:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن العائلة التي أصيب أفرادها بفيروس كورونا الجديد.وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام” واطلعت عليه وكالة صدى ، إن العائلة المصابة بالفيروس صينية، وإن عدد الأشخاص المصابين هم 4 أفراد من عائلة واحدة، وجميعهم في حالة مستقرة.وأكدت الوزارة أنه “تم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل جديدة عن العائلة المصابة في الإمارات بفيروس كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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