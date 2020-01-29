الخارجية العراقية: نقف مع الفلسطينيين في حقوقهم المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية

2020/01/29 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن العراق موقفه من خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط التي كشف عنها ترمب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان، إن العراق يقف مع الفلسطينيّين في حُقوقهم المشروعة التي ضمنتها الشرعيّة الدوليّة، وقرارات مجلس الأمن، وحقهم في العودة إلى بُيُوتهم وأراضيهم، ويُشدِّد على أنّ القدس الشريف، والمسجد الأقصى ما يزالان تحت الاحتلال.

وأضاف، أن العراق يدعو العرب والمسلمين للوقوف إلى جانبهم في دعم حُقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المُستقِلّة وعاصمتها القدس الشريف، واسترجاع الأراضي المحتلة كافة إلى سوريا ولبنان.

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