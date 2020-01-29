2020/01/29 | 17:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن رفع صاروخ نوع “كراد” من دار الايتام في مدينة الموصل القديمة.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام ان “فرق معالجة القنابل الغير منفلقة والمتساقطات الجوية التابعة الى مديرية الدفاع المدني ترفع صاروخ نوع گراد محور من دار الايتام التابع لكنيسة الساعة في مدينة الموصل القديمة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع صاروخ نوع “كراد” من دار الايتام في الموصل القديمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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