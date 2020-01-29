العراق يحقق سبعة اوسمة ملونة في بطولة العرب للملاكمة بالكويت

2020/01/29 | 17:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب العراق للناشئين بالملاكمة سبعة اوسمة ملونة في بطولة العرب التي اختتمت مؤخرا في دولة الكويت اذ تأهل ٧ ملاكمين من اصل ٩ الى الادوار النهائية وحققوا واحدا من افضل انجازات الملاكمة العراقية.وقال امين سر الاتحاد علي عبدالزهرة في بيان تلقته وكالة صدى ، ان “حصيلة العراق من الاوسمة كانت عبارة عن ذهبيتين

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