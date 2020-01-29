2020/01/29 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الخارجية الأميركية العمل على حماية موقع قبر النبي يونس عليه السلام في مدينة الموصل.

وقالت السفارة الاميركية ببغداد في بيان، إن وزارة الخارجية تعمل وبالتعاون مع كل من جامعة بنسلفانيا والهيئة العامة للآثار والتراث ومديرية نينوى للآثار على حماية موقع قبر النبي يونس عليه السلام في الموصل، مبينة أن الموقع يتعرض لعمليات تنقيب غير قانونية منذ تعرضه للتدمير على يد تنظيم داعش عام الفين وأربعة عشر.

وأشارت السفارة الى أنه سيتم وضع سور أمني جديد يخضع لحراسة مشددة بالتعاون مع أهالي المنطقة لحمايته من الاعتداءات والحفريات غير القانونية حتى يتم وضع خطة أكثر تفصيلا لحمايته، مؤكدة أن هذه المسألة تعتبر جزءا من التزام الولايات المتحدة بالعمل مع العراق لحماية تراثه الوطني والعالمي الثمين والحفاظ عليه.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: نعمل على حماية قبر النبي يونس في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: نعمل على حماية قبر النبي يونس في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).