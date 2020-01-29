نائب يكشف نتائج اجتماعات عقدتها قادة وزارة الدفاع في ديالى

2020/01/29 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب عبد الخالق مدحت، الاربعاء 29 كانون الثاني 2020، عن اجت...





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