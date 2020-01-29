رقم قياسي لعائدات دور السينما في اليابان خلال 2019

2020/01/29 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت عائدات دور السينما في اليابان رقمًا قياسيا في 2019 بلغ 1, 261 مليار ين “4ر2 مليار دولار أمريكي”، وذلك بزيادة بنسبة 17.4 % عن العائدات المسجلة في 2018.

وذكر اتحاد منتجي أفلام الرسوم المتحركة الياباني أن هذه الزيادة ترجع جزئيا إلى العديد من الأفلام التي سجلت إقبالا قياسيا ومنها فيلم الرسوم المتحركة الياباني “ويثيرينج ويث يو”.



وكشف الاتحاد أن عدد مرتادي دور العرض السينمائي تخطى 190 مليونا في أنحاء اليابان، ما أدى إلى تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016 وبلغ 5ر235 مليار ين.وسجلت الأفلام المحلية نسبة 4ر54 % من إجمالي العائدات متخطية بذلك الأفلام الأجنبية التي كانت تحظى بالنسبة الأكبر من حيث المشاهدة في ال(12) عاما الماضية، وجاء على رأسها فيلم للمخرج ماكوتو شينكاي الذي سجل وحده عائدات بلغت أكثر من 14 مليار ين.



وكان أبرز الأفلام الأجنبية التي حظيت بنسب مشاهدة عالية فيلمي “علاء الدين” و”توي ستوري 4″ اللذين سجلا عائدات بلغت 12 مليار ين و10 مليارات ين على التوالي.

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