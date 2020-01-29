2020/01/29 | 17:18 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي الشرطة تؤكد للاتحاد الآسيوي حقها بتضييف مباريات مجموعتها ضمن دوري ابطال اسيا وتختار ملعب كربلاء الدولي ارضاً لها

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