ايران تنصح رعاياها بعدم السفر إلى ثلاثة اماكن بينها إقليم كوردستان

2020/01/29 | 17:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت وزارة الصحة الإيرانية مواطنيها بعدم السفر إلى الإمارات بعد تسجيل إصابات بفايروس "كورونا" الجديد، كما نصحتهم بعدم السفر أيضا إلى إقليم كوردستان العراق والسعودية.وقال وزير الصحة الإيراني، "سعيد نمكي، في تصريحات صحفية: "ننصح مواطنينا بعدم السفر إلى هذه الدول قدر الإمكان، وفي حال السفر إلى دول سجلت فيها إصابات بالفايروس، نرجو مراعاة مسائل النظافة العامة كغسل اليدين وتعقيمهما بشكل دائم".وأضاف الوزير، "وظفنا جميع إمكانياتنا لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم تنفيذ الإجراءات الضرورية في جميع مطارات البلاد.لكن لايمكن إغلاق جميع الأبواب أمام دخول الفيروس إلى إيران، وعلى المواطنين أن يحافظوا على انفسهم عبر مراعاة الشؤون الصحية"، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يتم تسجيل أي إصابة داخل إيران.من جهته قال مدير دائرة العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية: "لقد اقترب فيروس كورونا من الحدود الإيرانية، وبناء على تسجيل إصابات في الإمارات وإقليم كوردستان العراق بفيروس كورونا ومشاهدة بعض الحالات المثيرة للشك في السعودية وعدم امتلاك بعض دول الجوار لنظام مراقبة صحي قوي ننصح المواطنين الإيرانيين بمراعاة بعض الملاحظات الصحية".حديث الوزير الايراني يأتي بالرغم من نفي كل من صحة العراق وكوردستان تسجيل أية اصابة بالفيروس.

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