بيان للخارجية العراقية بشأن

2020/01/29 | 17:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن القدس والأقصى ما يزالان تحت الاحتلال، داعيةً العرب والمسلمين إلى الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في دعم ...

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