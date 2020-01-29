2020/01/29 | 17:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صعدت عقود النفط الآجلة في تعاملات اليوم الأربعاء، من أدنى مستوياتها في 4 شهور، مدفوعة باحتمالية إعلان منظمة "أوبك" تنفيذ خفض إضافي في إنتاج الخام، لتحقيق استقرار أعلى في الأسعار والسوق.

وينفذ تحالف "أوبك+" المؤلف من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، حاليا، خفضا في إنتاج الخام بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في آذار المقبل، إلا أن فيروس كورونا، أفقد الاتفاق نتائجه المرجوة.

كان اتفاق خفض الإنتاج، يهدف إلى تعزيز استقرار سوق وأسعار النفط الخام، والوصول إلى سعر عادل بين المنتجين والمستهلكين معا.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس بنسبة 0.87 بالمئة أو 51 سنتا إلى 59.31 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم اذار بنسبة 0.93 بالمئة أو 50 سنتا إلى 53.98 دولارا للبرميل.

وبسبب تفشي فيروس كورونا في الصين على وجه الخصوص، تراجعت أسعار النفط من متوسط 67 دولارا للبرميل إلى متوسط 59 دولارا حاليا.

وتسود تخوفات عالمية من انتشار الفيروس خارج الصين من خلال الرحلات الجوية والبرية والبحرية؛ الأمر الذي هبط بعقود النفط إذ يتوقع تراجع الطلب على الوقود، خاصة المستخدم في الطائرات بسبب قيود عالمية على الطيران.

وخلال وقت سابق اليوم، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى الصين، بشكل فوري، حتى آذار المقبل، على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تعاود الارتفاع وترجيحات بخفض أكبر في إنتاج الخام) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تعاود الارتفاع وترجيحات بخفض أكبر في إنتاج الخام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).