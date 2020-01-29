جيفري: الولايات المتحدة تؤيد قيام حلف الناتو بدوره في العراق

2020/01/29 | 17:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، تأييد الولايات المتحدة لقيام الناتو بدوره في العراق وسوريا.

وقال جيفري في تصريح، إن واشنطن تتطلع الى محادثات موسعة مع العراق في المستقبل القريب بشأن الوجود العسكري في البلاد، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تؤيد إمكانية قيام حلف شمال الأطلسي بدور كبير في العراق.

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