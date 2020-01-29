في ديالى.. السيطرة على مناطق شرق المحافظة تمنع حصول خروقات منذ 6 اشهر


في ديالى.. السيطرة على مناطق شرق المحافظة تمنع حصول خروقات منذ 6 اشهر
2020/01/29 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- ديالى

 اكد رئيس مجلس ناحية المنصورية(45كم شرق بعقوبة) في محافظة ديالى، راغب العنبكي، الاربعاء (29 ك...

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