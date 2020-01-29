2020/01/29 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

اكد رئيس مجلس ناحية المنصورية(45كم شرق بعقوبة) في محافظة ديالى، راغب العنبكي، الاربعاء (29 ك...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في ديالى.. السيطرة على مناطق شرق المحافظة تمنع حصول خروقات منذ 6 اشهر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في ديالى.. السيطرة على مناطق شرق المحافظة تمنع حصول خروقات منذ 6 اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).