2020/01/29 | 17:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشف مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة ذي قار، جنوب العراق، عن ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات في مدينة الناصرية منذ انطلاقها مطلع تشرين الأول/أكتوبر إلى 105 قتيلًا، بينهم ما لا يقل عن 30 شخصًا دون سن العشرين عامًا، فضلًا عن إصابة وجرح 2768 متظاهرًا.

سجلت مفوضية حقوق الإنسان 105 من الضحايا الذين قتلوا في تظاهرات ذي قار منذ مطلع تشرين الأول

يأتي ذلك مع تسجيل ثلاث عمليات اغتيال تعرض لها ناشطون وسط المحافظة ليرتفع عدد القتلى المسجلين لدى مكتب المفوضية بشكل رسمي إلى 108 متظاهر، بحسب ما ذكره مدير المكتب داخل عبد الحسين شناوة.

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قال شناوة لـ"ألترا عراق"، إن "مكتب المفوضية في ذي قار سجل عدد القتلى، منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الشعبية في المحافظة وعدد من المدن العراقية، مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وحتى لحظة الهجوم المسلح التي تعرضت له ساحة الحبوبي، من قبل مسلحين مجهولين فجر 27 كانون الثاني/يناير، 105 قتيلًا، بالإضافة الى ثلاث عمليات اغتيال ليرتفع العدد إلى 108".

أضاف أن "المفوضية سجلت في بداية الاحتجاجات ولغاية الأحداث التي جرت على جسر فهد الدولي، واقتحام ساحة الحبوبي، 2768 مصابًا وجريحًا"، لافتًا إلى أن "بعض الإصابات كانت بليغة وتحولت إلى عوق".

ومع استمرار حظر السلطات العراقية على وزارة الصحة الإعلان عن أي إحصائية تتعلق بعدد القتلى أو دخول الصحافيين والمنظمات الحقوقية دوائر الطب العدلي، غير أن أحد المسؤولين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، قال لـ"ألترا عراق"، إن "الموقف الإجمالي الذي سجلته الدوائر الصحية في بغداد والمحافظات الأخرى، بشأن أعداد الجرحى، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، ولغاية 8 كانون الأول/ديسمبر، تصدرته العاصمة بغداد بواقع 16863 جريحًا ومصابًا".

أضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن "محافظة ذي قار جاءت بالمرتبة الثانية بواقع 1154، والديوانية 107، وميسان 159، كما سجلت بابل 247 جريحًا، وواسط 20، فيما سجلت المثنى 279، والبصرة 1599، وكربلاء 961، وأخيرًا النجف 916"، لافتًا إلى أن "من بين الجرحى عسكريين أيضًا".

أشار إلى أن "المجموع الكلي للمتظاهرين المصابين، 22305 بينهم 2096 عسكريًا".

جاءت محافظة ذي قار بالمرتبة الثانية بأعداد الجرحى بعد العاصمة بغداد..



حيث وصلت أعداد الإصابات فيها 1154

وتتواصل التظاهرات في عدة محافظات للمطالبة باختيار رئيس وزراء "غير جدلي"، والمصادقة على قانون الانتخابات، وتحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة.

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