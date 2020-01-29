وفد الناصرية يكشف مخرجات اجتماعه مع رئيس الجمهورية.. هذا ماقاله صالح بشأن الانتخابات وقائد شرطة ذي قار

2020/01/29 | 17:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت مصادر مطلعة اليوم الاربعاء، مخرجات اجتماع جمع بين رئيس الجمهورية برهم صالح ووفد من متظاهري ووجهاء محافظة ذي قار.وقالت صفحات محلية إنه “اجتمع اليوم وفد من شيوخ عشائرنا مع رئيس الجمهورية برهم صالح وقدموا له رسالة تتضمن مطالب المتظاهرين في إقرار قانون الانتخابات والمصادقة عليه من رئيس الجمهورية مع الجدول […]

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