العراق: طائرات

2020/01/29 | 17:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الأربعاء، استمرار طائرات "اف 16" بتنفيذ واجباتها، مبينةً أن فنيين عراقيين هم من يقومون بتجهيز تلك الطائرات وت...

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