صفقة القرن بين البنود والتفاصيل وردود الفعل | تقرير

2020/01/29 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد تأجيل إعلانها عام ألفين وثمانية عشر، خرجت خطة ورؤية السلام الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خرجت على الملأ، ببنود أجريت عليها بعض التعديلات على الخطة المقترحة التي تسربت للإعلام سابقا.

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