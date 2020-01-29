تعليق من جامعة الدول العربية على الوضع العراقي وحديث عن “التدخلات الخارجية” و”استخدام العنف”

2020/01/29 | 18:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاربعاء، إن توقف التدخلات الخارجية في العراق، سيساعد على تهدئة الاوضاع، فيما اشار الى ان استخدام العنف لن يمثل مخرجا من الازمة.وقال ابو الغيط أن “استخدام العنف لن يمثل مخرجا من الأزمة”، معربا عن أمله في أن “تسود الحكمة وأن يتم […]

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