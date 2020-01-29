مصدر: اعادة فتح اربعة جسور في ذي قار امام حركة السير

2020/01/29 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر محلي من داخل محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأنه تم اليوم اعادة فتح 4 جسور في محاف...





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