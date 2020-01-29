2020/01/29 | 18:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من متظاهري ساحة التحرير، اليوم الاربعاء، مسيرة راجلة للتأكيد على سلميهم واحقية مطالبهم، حيث انطلقوا من ساحة التحرير وسط بغداد الى ساحة الفردوس.وحمل المتظاهرون لافتات تؤكد سلميتهم وتحشد الاخرين للمشاركة بالاعتصامات والتظاهرات واحقية مطالبها واكمال ما بدأوه منذ الأول من اكتوبر للعام الماضي “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتأكيد سلميتهم.. متظاهروا التحرير يصلون للفردوس بمسيرة ولافتات.. شاهد الصور) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتأكيد سلميتهم.. متظاهروا التحرير يصلون للفردوس بمسيرة ولافتات.. شاهد الصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).