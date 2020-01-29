العراق يناقش شكل العلاقة الجديدة مع الناتو

2020/01/29 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف عن لقاء عقد في بغداد مع ممثلين عن حلف الناتو.

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