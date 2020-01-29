الاتحاد الاوروبي يرفع حظر الطيران في الاجواء العراقية

2020/01/29 | 18:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت وكالة الاتحاد الأوروبي لأمن الطيران، اليوم الأربعاء، الحظر المفروض على الطيران الذي فرضته أوائل الشهر الجاري على الطيران في الأجواء العراقية والإيرانية.وذكرت الوكالة في بيان لها، ان “اجتماع مجموعة الاتحاد الأوروبي المتكاملة لتقييم مخاطر الطيران في 28 من الشهر الجاري، لتقييم آخر المعلومات المتعلقة بسلامة الرحلات التجارية فوق العراق وإيران، خلص إلى سحب […]

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