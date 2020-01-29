خريجو كركوك الكورد يوصلون

2020/01/29 | 18:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، في مكتبه الخاص بالبرلمان، الیوم الأربعاء، مجلس الخريجين غير المتعيّنين في كركوك، وذلك بحضور جوان يونس، مسؤول لجنة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وسيروان بابان عضو اللجنة المذكورة.

وفي اللقاء، تناول أعضاء المجلس مشاكلهم وحرمانهم من التوظيف؛ وعبّروا في الأيام السابقة امتعاضهم بمظاهرة سلمية، ومجيئهم اليوم هو لإيصال صوت حقوقهم المهضومة إلى الجهات المعنيّة في إقليم كوردستان.

وفي المقابل، عبّر هيمن هورامي عن تأييده لحقوقهم المشروعة، مشدّداً على أن فرص التعيين في المؤسسات الحكومية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم يجب أن تكون متوفّرة للجميع دون أي تمييز عرقي أو قومي، وأكّد أنه مع لجنة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم يعمل ما بوسعه لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنيّة في كوردستان.

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