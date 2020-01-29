6 أوسمة ملونة لملاكمينا عربياً

2020/01/29 | 18:28 - المصدر: الصباح

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بغداد / حيدر كاظم

حصد منتخبنا بالملاكمة 6 اوسمة ملونة في ختام البطولة العربية بفئة الناشئين التي ضيفت فعالياتها الكويت للمدة من الرابع والعشرين ولغاية الثامن والعشرين من الشهر الحالي، بمشاركة 12 دولة عربية هي (المغرب وفلسطين والجزائر وليبيا وسوريا ومصر واليمن وقطر والامارات وتونس إضافة إلى العراق والكويت).

وقال مدرب منتخبنا للملاكمة صلاح هادي الخفاجي : ان ليوث الحلبة قدموا مستويات مميزة في المحفل العربي بالرغم من فارق الإمكانيات والاعداد مع الدول المشاركة كمصر والجزائر وتونس والمغرب، وكانت الحصيلة النهائية 6 اوسمة ملونة زينت صدور ابطالنا.

وأشار الى ان الأوسمة جاءت عن طريق حسين جاسم ذهبية وزن 46 كغم بعد فوزه على الكويتي شهاب العبد الله وضرغام كريم ذهبية وزن 70 كغم الذي تغلب على المصري محمد بلال، واحمد فؤاد فضية وزن 48 كغم أثر خسارته امام الجزائري لكعش سلطاني في النزال الختامي.

وتابع ان الملاكم مقتدى عدنان نال فضية وزن (+ 80 كغم)، بعد خسارته من المصري عمر خالد، بينما حصل سجاد عباس الذي تعثر امام الجزائري عبد القادر بن عيسى، على نحاسية وزن (57 كغم)، واكتفى كرار حيدر اسماعيل بالوسام النحاسي في وزن (60 كغم)، إذ انه لم يوفق في نزاله امام المصري محمد السيد ضمن الدور نصف النهائي.

وأكد الخفاجي انه نال درع التميز المقدم من قبل الاتحاد العربي، الى جانب امين سر اتحاد الملاكمة العراقي علي عبد الزهرة، في ضوء النتائج التي تحققت لمنتخبنا وحلوله رابعا في الترتيب النهائي لجدول اوسمة البطولة، خلف الفريق الجزائري الذي جاء اولا بـ 12 وساما ملونا (5 ذهبية و3 فضية و4 نحاسية)، والمصري الثاني بـ 7 اوسمة ملونة (4 ذهبية و2 فضية، ونحاسية واحدة)، وحلت سوريا ثالثا بـ (2 ذهبية ومثلها فضية و5 نحاسية)، موضحا ان الملاكم ضرغام كريم توج بجائزة الأفضل في المسابقة.

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