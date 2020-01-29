2020/01/29 | 18:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

يواصل منتخب الكانوي تدريباته اليومية بواقع حصتين صباحية ومسائية في بحيرة نصب الشهيد ، تحضيرا للمشاركة في منافسات التصفيات المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 وايضا بطولة اسيا التي تضيفها تايلند للفترة من 22 ولغاية 29 اذار المقبل .

وقال رئيس اتحاد الكانوي ماجد صالح : ان مشاركة منتخبنا تعد مهمة جدا للتاهل الى الاولمبياد المقبل، مشيرا الى ضرورة التحضير الجيد لهذه البطولة التي يشارك فيها افضل لاعبي العالم من القارة الصفراء .

واكد صالح في تصريح خص به “ الصباح الرياضي “ ان المنتخب سيدخل معسكرا تدريبيا في بحيرة دوكان ابتداءً من مطلع الشهر المقبل ويستمر 45 يوما للوصول الى الجاهزية التامة بعدها يغادر الى تايلند في الـ 21 من اذار المقبل ، اذ تبدأ اولا منافسات التاهل الى اولمبياد طوكيو للفترة من 22 ولغاية 25 من اذار ، ثم تنطلق بعدها بطولة اسيا للكانوي للفترة من 26 ولغاية 29 اذار المقبل.



واضاف : يتألف الوفد المشارك من ستة لاعبين هم احمد سمير جمعة وعلي ضرار ناظم واحمد قيس وبكر عبد الاله وعلي عادل خلف وسليمان احمد سعيد والمدرب حمود حسين ، لافتا الى انه سيتراس الوفد الى تايلند للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي الذي يقام في ضوء بطولة اسيا .



واتم رئيس الاتحاد حديثه بالقول : نسعى الى تطوير اللعبة وكوادرها التدريبية من خلال تنظيم عدد من الدورات ذات المستوى ( B و C) الذي يشترط اجادة كاملة المشاركين باللغة الانكليزية ، لافتا الى ان هناك مفاتحات لاستقدام احد المحاضرين الاوكرانيين الى بغداد لاقامة دورة تدريبية متطورة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكانوي يعسكر في دوكان تحضيراً لآسيا وتأهيلية طوكيو) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكانوي يعسكر في دوكان تحضيراً لآسيا وتأهيلية طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).