لجنة تحقيقية تؤشر انخفاضا بواردات المنافذ العراقية وتكشف الاسباب

2020/01/29 | 18:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استضافت اللجنة التحقيقية المصغرة برئاسة النائب ناجي السعيدي رئيس اللجنة وحضور اعضائها والمكلفة بالتحقيق بعمل المنافذ الحدودية وفدا من جهازي المخابرات والامن الوطني.وتطرق اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة القانونية بمجلس النواب الى اسباب انخفاض واردات المنافذ الحدودية.وأشر الاجتماع الى تعدد الاجهزة الامنية في المنافذ مما ادى الى ارباك في توزيع المهام بالاضافة الى تهالك البنى التحتيه فضلا عن ضعف في اداء العاملين في تلك المنافذ.وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة المشاكل والمعوقات التي ادت الى انخفاض في واردات المتافذ الحدودية وايجاد الحلول الناجعة للمساهمة في دعم واردات الموازنة الاتحادية

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