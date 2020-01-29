2020/01/29 | 18:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاربعاء عن تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر الشمالي رصيف ( 20 ) و بالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في المنفذ من ضبط حاوية تحتوي على ( 3 ) سيارات دون الموديل المسموح بأستيراده في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .وأكدت الهيئة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: احباط تهريب 3 سيارات مخالفة لشروط الاستيراد في كمرك ام قصر الشمالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: احباط تهريب 3 سيارات مخالفة لشروط الاستيراد في كمرك ام قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: احباط تهريب 3 سيارات مخالفة لشروط الاستيراد في كمرك ام قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).