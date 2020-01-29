2020/01/29 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، حقيقة عزم بناء الولايات المتحدة قواعد عسكرية سرية في العراق.

ونفى العزاوي في تصريح، وجود أية تأكيدات رسمية بشأن بناء قواعد عسكرية سرية أميركية في عدد من المحافظات، سواء كانت في شمال العراق أو غربه او بقية المناطق، مبينا أنه من الصعوبة بناء قواعد سرية لأنها ستظهر إلى العلن فورا.

وأضاف، أن القوات الأميركية موجودة حاليا في عدة قواعد عسكرية معلومة ومعروفة داخل العراق.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن والدفاع النيابية تنفي بناء قواعد عسكرية أميركية سرية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن والدفاع النيابية تنفي بناء قواعد عسكرية أميركية سرية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).