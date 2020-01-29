2020/01/29 | 18:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيم في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين، مجلس عزاء كبير على ارواح القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه.وحضر الحفل جمع كبير من اعضاء مجلس النواب ووجهاء وشيوخ العشائر والقيادات الأمنية والعسكرية وآمري الحشد الشعبي والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اقامة مجلس عزاء على ارواح القادة الشهداء في صلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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