2020/01/29 | 18:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي، محفلا قرآنيا على ارواح القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه.وحضر المحفل جمع كبير من المؤمنين الذين اهدوا عددا من آيات القران الكريم لارواح القادة الشهداء، مشيدين في نفس الوقت بما قدمه القادة الشهداء من عطاء كبير.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اقامة محفل قرآني على ارواح القادة الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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