الخاقاني يؤكد ضرورة البقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن العراق

2020/01/29 | 18:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة الذكرى الاليمة لاستشهاد سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) أقيم اليوم الأربعاء مجلس العزاء في مقر اللواء الثاني بالحشد الشعبي بالنجف الاشرف بحضور قادة اللواء وآمري الأفواج ومسؤولي الأقسام وعدد كبير من المجاهدين.وأكد آمر اللواء الثاني بالحشد الشعبي الشيخ طاهر الخاقاني “أهمية التمسك بنهج اهل البيت (عليهم السلام)وهدى المرجعية الدينية العليا

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