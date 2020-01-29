مسرور البارزاني وبوغدانوف يبحثان تعزيز العلاقات بين الإقليم وروسيا بشتى المجالات

2020/01/29 | 18:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف في أربيل.

بيان لحكومة الإقليم، ذكر ان الجانبين سلطا الضوء على آخر تطورات الوضع في الساحة العراقية والمنطقة، كما تباحثا في سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وروسيا.

واتفق البارزاني وبوغدانوف على أهمية تهدئة الأوضاع في العراق وسوريا، وشددا على تنسيق الجهود لمواجهة تحديات الإرهاب، ولاسيما تنظيم داعش الإرهابي، الى جانب التأكيد على الدور المحوري لإقليم كردستان في استقرار المنطقة.

وفي ختام اللقاء، وجه المبعوث الروسي دعوة رسمية لرئيس حكومة إقليم كردستان للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ.

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