لجنة برلمانية مصغرة تحقق بانخفاض واردات المنافذ الحدودية

2020/01/29 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، عن عقد أجتماع للجنة برلمانية مصغرة للتحقيق بعمل المنافذ الحدودية.

وقالت الدائرة في بيان تلقته ( بغداد اليوم )، "اللجنة التحقيقية المصغرة برئاسة النائب ناجي السعيدي، استضافت رئيس اللجنة وبحضور اعضائها والمكلفة بالتحقيق بعمل المنافذ الحدودية، مع وفد من جهازي المخابرات والامن الوطني".

وتابع البيان أن "اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة القانونية بمجلس النوابتطرق الى اسباب انخفاض واردات المنافذ الحدودية منها تعدد الاجهزة الامنية في المنافذ مما ادى الى ارباك في توزيع المهام بالأضافة الى تهالك البنى التحتيه فضلا عن ضعف في اداء العاملين في تلك المنافذ".

وشددت اللجنة في إجتماعاها، "على ضرورة معالجة المشاكل والمعوقات التي ادت الى انخفاض في واردات المتافذ الحدودية وايجاد الحلول الناجعة للمساهمة في دعم واردات الموازنة الاتحادية".

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بغداد اليوم- خاص

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وقال قدو لـ(بغداد اليوم)، إن "تحالف

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