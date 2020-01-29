2020/01/29 | 18:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاهن الخذلان لعلي الشيَّال عبور الشاعر للمناطق المحرمة خليل مزهر الغالبي مقدمة :(السماء رحيمةٌ جداً /لأنها تسمح للشهداء /برؤية اطفالهم يتسولون) كاهن الخذلان ص63 تظل الفضاءات الشعرية مفتوحة وقابلة لتحليق الشعراء وسماع غواية بناءات رؤاهم الفنية للنص وانتاجها وفق لزوميات تحقيق الجمال الشعري،ومنها نهجهم في الخروج لمخالفة ومشاكسة وتخطأت المألوف والثابت ايضاً ،حتى صناعة المفارقة […]

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