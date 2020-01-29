2020/01/29 | 18:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قول في شعر حميد سعيد إفتكاك القصيد حسن حميد حسبك أن تجثو، وتأخذ رأسك بيديك عصراً، إن كنت في حضرة من استولدته الأنهار وأشجار النخيل، وحسبك أن تقف وتتأمل مراراً ما تخطه وصايا الأنهار والنخيل والأرض الممتلئة بأنفاس الأساطير التي تشيع شعراً في قصيدة ! وحسبك أن تتمهل وأنت تدنو من مدونته الأدبية التي تشبه […]

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