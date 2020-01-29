2020/01/29 | 18:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالعزيز يكشف عن مرض عانى منه القاهرة – الزمان كشف الممثل المصري كريم عبد العزيز عن مرض عانى منه عندما كان في عمر الشباب، وتحديداً بعد تخرجه في عام 1997 من معهد السينما، مشيراً إلى أنه عانى من مرض الصفرا (وهو مرض اليرقان والذي يشير إلى وجود مشكلة فى الكبد أو القناة الصفراوية).وأضاف (أن في […]

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