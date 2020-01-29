2020/01/29 | 18:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الموارد المائية جمال العادلي، اليوم الأربعاء، أن الوضع طبيعي في سد الموصل وهناك خزين للموسم الزراعي المقبل.وقال العادلي لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن”زيارته الى محافظة نينوى جاءت للاطلاع على واقع سد الموصل بعد تسلمه من الشركات الإيطالية قبل أربعة أشهر”، لافتاً الى أن “الوضع طبيعي جدا في سد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الموارد المائية: الوضع طبيعي في سد الموصل والخزين المائي كاف للموسم الزراعي المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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