2020/01/29 | 18:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية,اليوم الاربعاء , بإعادة افتتاح جميع الجسورفي ذي قار باستثناء الزيتون.وذكر المراسل واطلعت عليه وكالة صدى أن إعادة افتتاح جميع الطرق والجسور في المحافظة تم اثر التنسيق بين ممثلين عن المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية “.يذكر أن قيادة شرطة ذي قار باشرت نشر نقاط مشتركة لحماية المتظاهرين السلميين في ساحة الحبوبي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة افتتاح جميع الجسور باستثناء الزيتون في ذي قار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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