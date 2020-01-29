لجنة برلمانية تحقق في انخفاض واردات المنافذ الحدودية

2020/01/29 | 18:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت اللجنة التحقيقية البرلمانية المصغرة على ضرورة معالجة المشاكل والمعوقات التي أدت الى انخفاض في واردات المنافذ الحدودية.

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