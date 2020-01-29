متحدث القوى: سنعترض بشدة على أي مرشح لا يراعي التوازن بالمناصب

2020/01/29 | 18:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف المتحدث باسم تحالف القوى العراقية، عن شرط التحالف للقبول بمرشح رئاسة الحكومة المقبلة.

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