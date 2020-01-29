حزب الدعوة: صفقة القرن المشؤومة لن تمر ابدا وفلسطين ليست سلعة للبيع والشراء

2020/01/29 | 18:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أكد حزب الدعوة الاسلامية، الاربعاء، ان صفقة القرن المشؤومة لن تمر ابدا، فيما شدد على ان فلسطين ليست سلعة للبيع والشراء.

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