كربلاء تحتضن مباريات الشرطة في دوري ابطال اسيا

2020/01/29 | 19:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الشرطة الرياضي، أن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اشعره بأن مبارياته في دوري بطل آسيا 2020 ستقام على ملعب “كربلاء الدولي”.وكان الاسيوي، قد نقل مباراتي المنتخب الوطني امام إيران والبحرين في التصفيات الاسيوية المزدوجة، الى خارج العراق والامر ذاته طبقه الاتحاد العربي على مباريات الشرطة في “كأس محمد السدس” بسبب التظاهرات التي تشهدها

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